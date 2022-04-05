Нефть дорожает на ожиданиях новых санкций против РФ

Цены на нефть продолжают расти на ожиданиях введения новых санкций в отношении РФ в связи с событиями на Украине.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил накануне вечером, что Штаты объявят о новых антироссийских мерах, которые могут затронуть энергетический сектор, на этой неделе. К новым санкциям в отношении РФ также призвали президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.
США и Великобритания ранее уже ввели ограничения на поставки нефти из России, и многие ждут каких-то шагов от Европы, зависимость которой от Москвы в этой сфере довольно велика. "Европа не может освободиться от российских энергоресурсов по щелчку пальца, поэтому опасения рынка здесь преувеличены", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Oanda Asia Pacific Pte Джеффри Хэлли, слова которого приводит агентство Bloomberg.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 во вторник составляет $108,75 за баррель, что на $1,22 (1,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $3,14 (3%), до $107,53 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,51 за баррель, что на $1,23 (1,19%) выше итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов выросла на $4,01 (4%), до $103,28 за баррель.
Опасения новых ограничений в отношении России компенсируют влияние на рынок решения США и других стран Международного энергетического агентства (МЭА) о высвобождении нефти из стратегических резервов, способствовавшее снижению цен на нефть на прошлой неделе.
Показателем растущего спроса на топливо в мире в условиях отказа многих компаний от российских поставок стало рекордное повышение цен саудовской госкомпанией Saudi Aramco. Накануне она сообщила, что поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для покупателей из всех регионов в мае.
Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light поднимется на $4,4 за баррель. Это на $9,35 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, что является рекордом. Также до исторического максимума вырастет премия для американских покупателей Arab Light - до $5,65 за баррель к значению индекса Argus Sour Crude (ASCI). Стоимость всех сортов, поставляемых в США, в следующем месяце повысится на $2,2 за баррель.
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