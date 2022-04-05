За последние две недели доля стелс-омикрона выросла в РФ до 80%

Доля подварианта "омикрон"-штамма коронавируса "стелс" составляет около 80%, в целом в структуре заболеваемости на долю штамма "омикрон" приходится 94% случаев, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В последние две недели в России наблюдается доминирование подлинии BA.2 варианта Omicron - его доля составляет уже около 80%. Второе место занимает подлиния BA.1. На нее приходится около 12%", - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре заявили, что по итогам 13 недели 2022 года в базу VGARus загружено 1986 сиквенсов, из которых к варианту "омикрон" отнесены 1 875 сиквенсов (94,4% от общего количества), к геноварианту "дельта" - 22 (1,1%), к другим не доминирующим геновариантам - 89 (4,5 %).

При этом в ведомстве отметили, что уровень заболеваемости коронавирусом в РФ остается высоким и по-прежнему превышает показатель за аналогичный период прошлого года,

"По итогам 13 недели 2022 года в стране зарегистрировано 128 314 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 87,44 на 100 тыс. населения, что на 25,6% ниже чем на прошлой неделе", - добавили в ведомстве.

В структуре заболеваемости 12,4 % случаев приходится на 3 субъекта (Москва - 5,1%, Санкт-Петербург - 5,0% и Московская область - 2,3%), 87,6%, соответственно, приходятся на остальные регионы. В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 13 недели 2022 года рост заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в трех регионах.

"Всего же по итогам 13 недели 2022 года превышение среднероссийских показателей заболеваемости (87,44 на 100 тыс. населения) зарегистрировано более чем в половине российских регионов (45 субъектов федерации)", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.