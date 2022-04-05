За последние две недели доля стелс-омикрона выросла в РФ до 80%

Доля подварианта "омикрон"-штамма коронавируса "стелс" составляет около 80%, в целом в структуре заболеваемости на долю штамма "омикрон" приходится 94% случаев, сообщили в Роспотребнадзоре.
"В последние две недели в России наблюдается доминирование подлинии BA.2 варианта Omicron - его доля составляет уже около 80%. Второе место занимает подлиния BA.1. На нее приходится около 12%", - говорится в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре заявили, что по итогам 13 недели 2022 года в базу VGARus загружено 1986 сиквенсов, из которых к варианту "омикрон" отнесены 1 875 сиквенсов (94,4% от общего количества), к геноварианту "дельта" - 22 (1,1%), к другим не доминирующим геновариантам - 89 (4,5 %).
При этом в ведомстве отметили, что уровень заболеваемости коронавирусом в РФ остается высоким и по-прежнему превышает показатель за аналогичный период прошлого года,
"По итогам 13 недели 2022 года в стране зарегистрировано 128 314 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 87,44 на 100 тыс. населения, что на 25,6% ниже чем на прошлой неделе", - добавили в ведомстве.
В структуре заболеваемости 12,4 % случаев приходится на 3 субъекта (Москва - 5,1%, Санкт-Петербург - 5,0% и Московская область - 2,3%), 87,6%, соответственно, приходятся на остальные регионы. В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 13 недели 2022 года рост заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в трех регионах.
"Всего же по итогам 13 недели 2022 года превышение среднероссийских показателей заболеваемости (87,44 на 100 тыс. населения) зарегистрировано более чем в половине российских регионов (45 субъектов федерации)", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Бюджет плана действий СЕ по Азербайджану до 2026г оценивается в 10 млн евро
Регионы Беларуси заинтересованы в расширении экономсотрудничества с Азербайджаном
Ракетно-Артиллерийские подразделения ВС Азербайджана уничтожили цели условного противника - Минобороны
Orlen Lietuva в начале мая остановит Мажейкяйский НПЗ на ремонт на 2 месяца
В ЕС нет согласия по отказу от российского газа - Боррель
Россия в марте потеряла $3 млрд своих нефтяных доходов из-за дисконта цены на нефть марки Urals - Альфа-банк
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Боррель и фон дер Ляйен отправятся в Киев на переговоры с Зеленским
Австралия ускоряет выполнение планов с закупками ракет дальнего радиуса действия
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Ректор Казахстанско-Британского технического университета посетил Бакинскую высшую школу нефти
В AccessBank-е назначены новые Управляющие Директора
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку