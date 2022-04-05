Австралия ускоряет выполнение планов с закупками ракет дальнего радиуса действия

Власти Австралии приняли решение закупить ракеты дальнего радиуса действия для самолетов и кораблей на годы раньше, чем планировалось ранее, сообщило во вторник издание South China Morning Post (SCMP).

При этом, по данным SCMP, министр обороны Австралии Питер Даттон в качестве причины такого шага назвал перспективы возможной операции вооруженных сил КНР против Тайваня и ситуацию вокруг Украины. Он отметил, что переход на новые ракеты обойдется Австралии в $2,6 млрд.

SCMP отмечает, что согласно новому графику истребители-бомбардировщики F-18 будут вооружены американскими крылатыми ракетами JASSM-ER к 2024 году - на три года раньше запланированного. При помощи JASSM-ER самолеты F-18 смогут поражать цель на расстоянии до 900 км.

В свою очередь австралийские фрегаты типа "Анзак" и эскадренные миноносцы типа "Хобарт" получат противокорабельные ракеты норвежского производства NSM также к 2024 году - на пять лет ранее начального срока.

Между тем, напоминает SCMP, эта информация стала известна в то время, как Соломоновы острова раскрыли данные о проекте соглашения в сфере безопасности с КНР. Согласно его условиям, Китай сможет отправлять военных на Соломоновы острова для поддержания порядка и по другим причинам. Также корабли КНР будет иметь право на транзитную остановку на островах и для пополнения здесь запасов.

Власти Китая отвергли предположения, что добиваются военного присутствия на островах. В свою очередь глава Тихоокеанского флота ВМС США адмирал Самуэль Папаро заявил в понедельник журналистам, что проект договора КНР и Соломоновых островов является "очень тревожным".