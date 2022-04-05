Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8639 RUR   0.0204 GBR   2.2302 TRY   0.1157

Цена на нефть

04.04 $/bbl +/- WTI 103.28 +4.01 Brent 107.53 +3.14

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 05.04.2022 12:37

Бюджет плана действий СЕ по Азербайджану до 2026г оценивается в 10 млн евро

Общий бюджет плана действий Совета Европы по Азербайджану на 2022-2025гг составляет порядка 9,6 млн евро, заявила генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

По ее словам, Совет Европы помог Азербайджану усовершенствовать законодательство в сфере исполнения судебных решений.

«Это сделано с целью лучшего исполнения судебных решений в гражданских, коммерческих и административных спорах в соответствии с европейскими стандартами», - сказала Пейчинович-Бурич в Баку во вторник.

Она добавила, что план действий до 2026 года включает «в себя новые области взаимодействия, включая искусственный интеллект, окружающую среду и изменения климата, а также незаконный наркотрафик и наркозависимость».

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СЕ, ПЛАН, БЮДЖЕТ


Похожие новости


СЕ подготовил план действий по Азербайджану до 2021 года Генсек Совета Европы запустил в Баку «План действий для Азербайджана на 2014-2016 годы»

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az