Бюджет плана действий СЕ по Азербайджану до 2026г оценивается в 10 млн евро

Общий бюджет плана действий Совета Европы по Азербайджану на 2022-2025гг составляет порядка 9,6 млн евро, заявила генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
По ее словам, Совет Европы помог Азербайджану усовершенствовать законодательство в сфере исполнения судебных решений.
«Это сделано с целью лучшего исполнения судебных решений в гражданских, коммерческих и административных спорах в соответствии с европейскими стандартами», - сказала Пейчинович-Бурич в Баку во вторник.
Она добавила, что план действий до 2026 года включает «в себя новые области взаимодействия, включая искусственный интеллект, окружающую среду и изменения климата, а также незаконный наркотрафик и наркозависимость».
Э.Шафиев
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