ГПС Азербайджана пресекла попытку контрабанды из Ирана наркотиков 32 кг, один нарушитель ликвидирован, еще один задержан

Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана сообщила о пресечении попытки контрабанды из Ирана наркотических средств общим весом более 32 кг.

Согласно информации Службы, 4 апреля около 20:45 в зоне службы погранзаставы пограничного отряда ГПС «Горадиз» в районе села Шыхалыагалы Джабраильского района пограничниками было зафиксировано передвижение 6 неизвестных вооруженных лиц из Ирана в Азербайджан.

«При попытке задержания, один из нарушителей был обезврежен, остальные пять человек воспользовавшись камышистой местностью и темнотой смогли скрыться», - подчеркивает ведомство.

В сообщении отмечается, что обезвреженным контрабандистом оказался гражданин Ирана Бехнам Белаи, 1996 года рождения. При нем были обнаружены автомат Калашникова и три пакета с наркотическими веществами общим весом 32,27 кг.

«Для задержания других нарушителей были организованы интенсивные мероприятия с участием специальных поисковых групп с применением беспилотных летательных аппаратов, был задержан гражданин Ирана Мухаммед Зарехи Таги, который прятался в камышах вдоль азербайджано-иранской границы. Для обнаружения остальных нарушителей границы продолжаются оперативно-следственные мероприятия», отмечается в сообщении ГПС.

Иранская сторона проинформирована об инциденте.

Б.Рустамбеков