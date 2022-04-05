Украина возобновляет реэкспорт газа

Министерство энергетики Украины возобновило реэкспорт природного газа из страны, остановленный 3 марта 2022 года, сообщило АО "Укртрансгаз", оператор газохранилищ Украины, во вторник.

"Изменения распространяются на газ, который будет ввозиться на территорию Украины с 3 апреля 2022 года для дальнейшего хранения в подземных газохранилищах в режиме "таможенный склад", в том числе с транспортировкой по специальному тарифу short-haul", - проинформировали в компании.

В то же время, как пояснили в "Укртрансгазе", газ, ввезенный на территорию Украины до 3 апреля 2022 года, все еще подпадает под запрет на реэкспорт, однако может быть растаможен и реализован на территории страны.

"Мы приветствуем решение возобновить реэкспорт природного газа из Украины. Восстановление реэкспортных операций - важный сигнал для наших иностранных заказчиков услуг, которые сегодня работают в 27 странах. Надеемся, что в новом сезоне закачки газа они будут рассматривать украинские газохранилища как площадку для хранения природного газа", - сообщил и.о. генерального директора "Укртрансгаз" Сергей Перелома.