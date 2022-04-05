Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8639 RUR   0.0204 GBR   2.2302 TRY   0.1157

Цена на нефть

04.04 $/bbl +/- WTI 103.28 +4.01 Brent 107.53 +3.14

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 05.04.2022 13:02

МИД Италии объявил о высылке 30 дипломатов РФ

В МИД Италии во вторник объявили о высылке 30 российских дипломатов, передает агентство Bloomberg.

"Италия высылает 30 российских дипломатов", - пишет агентство.

Глава МИД Италии Луиджи ди Майо заявил, что такое решение принято из соображений национальной безопасности.

"Мы выслали 30 дипломатов РФ из соображений национальной безопасности", - цитирует министра газета "Коррьере делла сера".

По словам Ди Майо, ранее в МИД Италии вызвали посла РФ Сергея Разова, чтобы сообщить ему о данном решении.

Ранее во вторник МИД Дании сообщил, что датские власти высылают из страны 15 российских дипломатов. Накануне о похожих мерах объявили такие европейские страны как ФРГ и Франция.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ, ВЫСЫЛКА


Похожие новости


Путин дал премьеру Италии пояснения по расчетам за поставки газа Италия не против идеи пятого пакета санкций против РФ - министр Драги обсудил с Путиным Афганистан и подготовку к G20 - итальянские СМИ Премьер Италии заявляет о попытках вмешательства со стороны РФ Газпром допускает «некоторые колебания» в поставках в Италию в 2021г, пока рынок не адаптируется к новому поставщику - Азербайджану Военные Италии и России обсудили помощь региону Брешия в борьбе с COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az