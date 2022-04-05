МИД Италии объявил о высылке 30 дипломатов РФ

В МИД Италии во вторник объявили о высылке 30 российских дипломатов, передает агентство Bloomberg.
"Италия высылает 30 российских дипломатов", - пишет агентство.
Глава МИД Италии Луиджи ди Майо заявил, что такое решение принято из соображений национальной безопасности.
"Мы выслали 30 дипломатов РФ из соображений национальной безопасности", - цитирует министра газета "Коррьере делла сера".
По словам Ди Майо, ранее в МИД Италии вызвали посла РФ Сергея Разова, чтобы сообщить ему о данном решении.
Ранее во вторник МИД Дании сообщил, что датские власти высылают из страны 15 российских дипломатов. Накануне о похожих мерах объявили такие европейские страны как ФРГ и Франция.
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