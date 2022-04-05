В Азербайджане впервые карабахские скакуны будут выставлены на аукцион

Минсельхоз Азербайджана анонсировал первый в истории страны аукцион карабахских скакунов.
Согласно информации ведомства, аукцион пройдет 15 апреля в Гобустанском демонстрационном животноводческом комплексе, который находится на балансе ОАО «Агросервис».
«Специально отобранные лошади с высоким потенциалом будут выставлены на аукцион, продажа будет осуществляться в соответствии с форматом аукциона. Кроме того, в комплексе будет представлена живая и интерактивная информация о карабахских скакунах. Продажа скакунов будет оформлена по окончательной цене и застрахована», - отмечается в сообщении.
Как сообщили в министерстве, в аукционе могут принять участие как местные, так и иностранные предприниматели.
Х.Насирзаде
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