В Азербайджане впервые карабахские скакуны будут выставлены на аукцион

Минсельхоз Азербайджана анонсировал первый в истории страны аукцион карабахских скакунов.

Согласно информации ведомства, аукцион пройдет 15 апреля в Гобустанском демонстрационном животноводческом комплексе, который находится на балансе ОАО «Агросервис».

«Специально отобранные лошади с высоким потенциалом будут выставлены на аукцион, продажа будет осуществляться в соответствии с форматом аукциона. Кроме того, в комплексе будет представлена ​​живая и интерактивная информация о карабахских скакунах. Продажа скакунов будет оформлена по окончательной цене и застрахована», - отмечается в сообщении.

Как сообщили в министерстве, в аукционе могут принять участие как местные, так и иностранные предприниматели.

Х.Насирзаде