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Это интересно 05.04.2022 13:09

В Азербайджане впервые карабахские скакуны будут выставлены на аукцион

Минсельхоз Азербайджана анонсировал первый в истории страны аукцион карабахских скакунов.

Согласно информации ведомства, аукцион пройдет 15 апреля в Гобустанском демонстрационном животноводческом комплексе, который находится на балансе ОАО «Агросервис».

«Специально отобранные лошади с высоким потенциалом будут выставлены на аукцион, продажа будет осуществляться в соответствии с форматом аукциона. Кроме того, в комплексе будет представлена ​​живая и интерактивная информация о карабахских скакунах. Продажа скакунов будет оформлена по окончательной цене и застрахована», - отмечается в сообщении.

Как сообщили в министерстве, в аукционе могут принять участие как местные, так и иностранные предприниматели.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, ЛОШАДИ, АУКЦИОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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