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ТЭК 05.04.2022 13:46

В ЕС нет согласия по отказу от российского газа - Боррель

В ЕС во вторник рассмотрят новый пакет санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Сегодня мы намерены одобрить новый пакет санкций, но мы все еще обсуждаем, что делать с энергетикой", - сказал Боррель во вторник в интервью испанской радиостанции КОПЕ.

По его словам, в частности, в ЕС нет единогласия по проблеме отказа от российского газа. "Принять единогласное решение не представляется возможным, поскольку есть такая страна - Венгрия, которая заявила, что наложит вето", - отметил Боррель.

"Отказаться от того, чего не имеешь, просто, но странам, серьезно зависимым (от поставок российского газа - ИФ), сделать это очень сложно", - добавил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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