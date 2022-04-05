Боррель и фон дер Ляйен отправятся в Киев на переговоры с Зеленским

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на этой неделе посетят Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил представитель ЕК Эрик Мамер.

"Президент фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поедут в Киев на этой неделе для встречи с президентом Украины Зеленским", - написал Мамер во вторник в твиттере.

Он уточнил, что поездка будет предшествовать донорской конференции Stand Up For Ukraine, запланированной на субботу в Варшаве.