Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8639 RUR   0.0204 GBR   2.2302 TRY   0.1157

Цена на нефть

04.04 $/bbl +/- WTI 103.28 +4.01 Brent 107.53 +3.14

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 05.04.2022 14:03

Джаббаров и Развозов обсудили сотрудничество в сферах туризма и бизнеса

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с находящимся в Баку министром туризма Израиля и сопредседателем азербайджано-израильской совместной межправительственной комиссии Йоэлем Развозовым.

«В ходе встречи мы обсудили текущую ситуацию экономических отношений между странами, работы, проводимые для привлечения инвестиций», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества в сфере туризма и бизнеса.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТУРИЗМ


Похожие новости


Азербайджан открыл представительство по туризму в Тель-Авиве Подписано соглашение о сотрудничестве в области туризма между Азербайджаном и Израилем Израиль упростил въезд в страну для вакцинированных российских туристов В Азербайджане развивают туристические маршруты в Красную Слободу – глава ГАТ Израиль 23 мая откроет границы для вакцинированных и переболевших туристов Израиль планирует увеличить до 50 тыс. человек турпоток в Азербайджан – посол в Баку

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az