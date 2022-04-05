Джаббаров и Развозов обсудили сотрудничество в сферах туризма и бизнеса

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с находящимся в Баку министром туризма Израиля и сопредседателем азербайджано-израильской совместной межправительственной комиссии Йоэлем Развозовым.

«В ходе встречи мы обсудили текущую ситуацию экономических отношений между странами, работы, проводимые для привлечения инвестиций», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества в сфере туризма и бизнеса.

Б.Рустамбеков