Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8639 RUR   0.0204 GBR   2.2302 TRY   0.1157

Цена на нефть

04.04 $/bbl +/- WTI 103.28 +4.01 Brent 107.53 +3.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.04.2022 22:29

JPMorgan пересматривает отношения с клиентами в сырьевом секторе после инцидента на LME

JPMorgan Chase & Co. пересматривает отношения с клиентами в сырьевом секторе после инцидента с приостановкой торгов никелем на Лондонской бирже металлов (LME) в прошлом месяце.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, топ-менеджмент JPMorgan предписал соответствующим командам по всему миру провести свежую комплексную оценку некоторых клиентов, включая трейдеров, работающих с металлами, а также нефтеперерабатывающие компании.

Кроме того, инвестбанк проводит анализ рисков, связанных с определенными финансовыми операциями, отмечают источники.

JPMorgan является одним из ведущих глобальных игроков на сырьевом рынке и крупнейшим на рынке металлов. Он оказался в эпицентре ситуации с приостановкой торгов никелем на LME, поскольку был крупнейшим контрагентом китайской Tsingshan Holding Group Co., проблемы которой и привели к инциденту.

Как сообщалось, торги никелем на LME были приостановлены 8 марта, когда цена металла выросла почти втрое за две сессии и превысила отметку в $100 тыс. за тонну. Все совершенные в тот день сделки общим объемом порядка $3,9 млрд были отменены. Приостановка торгов была связана, в частности, с тем, что Tsingshan, один из ведущих мировых производителей никеля, не смогла выполнить требование о внесении дополнительных гарантийных депозитов для крупной открытой позиции на продажу никеля.

"В соответствии с осторожным риск-менеджментом, мы оцениваем риски в свете серьезных рыночных событий, происходящих в течение всего текущего года, и мы продолжим делать это для всех рынков, однако остаемся верными нашим сырьевым операциям", - говорится в заявлении JPMorgan.

Источники Bloomberg отмечают, что проверки, проводимые банком, касаются основных металлов и операций, связанных с торговлей на LME.

Акции JPMorgan теряют в цене 0,6% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась почти на 15%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az