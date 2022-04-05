JPMorgan пересматривает отношения с клиентами в сырьевом секторе после инцидента на LME

JPMorgan Chase & Co. пересматривает отношения с клиентами в сырьевом секторе после инцидента с приостановкой торгов никелем на Лондонской бирже металлов (LME) в прошлом месяце.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, топ-менеджмент JPMorgan предписал соответствующим командам по всему миру провести свежую комплексную оценку некоторых клиентов, включая трейдеров, работающих с металлами, а также нефтеперерабатывающие компании.
Кроме того, инвестбанк проводит анализ рисков, связанных с определенными финансовыми операциями, отмечают источники.
JPMorgan является одним из ведущих глобальных игроков на сырьевом рынке и крупнейшим на рынке металлов. Он оказался в эпицентре ситуации с приостановкой торгов никелем на LME, поскольку был крупнейшим контрагентом китайской Tsingshan Holding Group Co., проблемы которой и привели к инциденту.
Как сообщалось, торги никелем на LME были приостановлены 8 марта, когда цена металла выросла почти втрое за две сессии и превысила отметку в $100 тыс. за тонну. Все совершенные в тот день сделки общим объемом порядка $3,9 млрд были отменены. Приостановка торгов была связана, в частности, с тем, что Tsingshan, один из ведущих мировых производителей никеля, не смогла выполнить требование о внесении дополнительных гарантийных депозитов для крупной открытой позиции на продажу никеля.
"В соответствии с осторожным риск-менеджментом, мы оцениваем риски в свете серьезных рыночных событий, происходящих в течение всего текущего года, и мы продолжим делать это для всех рынков, однако остаемся верными нашим сырьевым операциям", - говорится в заявлении JPMorgan.
Источники Bloomberg отмечают, что проверки, проводимые банком, касаются основных металлов и операций, связанных с торговлей на LME.
Акции JPMorgan теряют в цене 0,6% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась почти на 15%.
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