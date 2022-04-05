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Транспорт и связь 05.04.2022 21:09

Продажи Porsche в США в I кв. упали на четверть из-за перебоев поставок, пожара на грузовом судне

Продажи германского производителя премиальных автомобилей Porsche, входящего в группу Volkswagen, в Соединенных Штатах в первом квартале 2022 года рухнули на 24,9% из-за перебоев в цепочках поставок и пожара на грузовом судне, перевозившего люксовые автомобили через Атлантику.

Компания сообщила в пресс-релизе, что в январе-марте в США было продано 13,042 тыс. автомобилей против 17,368 тыс. за аналогичный период предыдущего года.

Основной причиной падения продаж компания указала проблемы с поставками деталей, в том числе из-за военной спецоперации России на Украине. Porsche получает многие детали от украинских компаний, ранее отметил глава Porsche Оливер Блуме.

"У нас разные поставщики на Украине, и мы столкнулись с задержкой поставок, - сказал Блуме в ходе пресс-конференции в середине марта. - Мы должны справиться со сложностями, которые затронули весь модельный ряд".

Кроме того, продажи пострадали от пожара на грузовом судне Felicity Ace недалеко от Азорских островов в конце февраля. Судно перевозило 4 тыс. автомобилей, включая машины Porsche, Audi, Bentley, Lamborghini, на общую сумму около $400 млн.

В минувшем квартале сократились продажи всех моделей Porsche, кроме седана Panamera - поставки этой модели клиентам в США выросли до 787 с 451 годом ранее. Продажи Porsche Macan упали до 6,391 тыс. с 4,772 тыс., культовой модели Porsche 911 - до 2,123 тыс. с 2,782 тыс.

Как сообщалось, Volkswagen Group планирует провести листинг компании Porsche, разместив на бирже около 12,5% акций компании. IPO может состояться не раньше четвертого квартала 2022 года, однако окончательное решение относительно деталей и сроков размещения пока не принято.

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