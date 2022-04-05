Arianespace подписала контракт с компанией Amazon на развертывание ее спутниковой группировки

Французская аэрокосмическая компания Arianespace, предоставляющая коммерческие услуги по космическим запускам, подписала контракт c американской компанией Amazon на запуск на орбиту ее группировки интернет-спутников в рамках проекта Kuiper, говорится ее сообщении.
Проект оценивается не менее чем в $10 млрд.
"Мы рады сообщить, что подписали контракт с Amazon по запуску 18-ти ракет Ariane 6 для вывода на орбиту спутников в рамках проекта Kuiper. Это самый большой контракт, который мы когда-либо заключали", - говорится в сообщении Arianespace.
Первые космические аппараты, предназначенные для обеспечения широкополосного доступа в интернет в любом уголке мира, предполагается начать запускать в четвертом квартале 2022 года. Всего в рамках проекта Kuiper компания Amazon планирует разместить на низкой околоземной орбите 3236 интернет-спутника. До 2026 года должны быть запущены уже свыше 1500 аппаратов.
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