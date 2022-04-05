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Происшествия 05.04.2022 16:54

В результате нападения мужчины с ножом на территории мавзолея Имама Резы в Мешхеде один человек погиб, есть пострадавшие

Неизвестный во вторник совершил нападение с ножом на троих представителей духовенства на территории мавзолея Имама Резы в городе Мешхед на северо-востоке Ирана, один позже скончался в больнице, еще двое получили ранения, сообщает иранская пресса.

Нападавшего задержали и передали правоохранителям люди, оказавшиеся на месте происшествия.

О мотивах нападавшего не сообщается.

Мавзолей Имама Резы - архитектурный комплекс в иранском городе Мешхед. Ежегодно его посещают 15-20 млн человек. Кроме самой гробницы Имама Резы на территории комплекса расположены гробницы других почитаемых имамов, музей, библиотека, кладбище, мечеть и несколько других построек.

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