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ТЭК 05.04.2022 17:00

Цена угля в США превысила $100 за тонну впервые за 13 лет

Цены на уголь в США превысили $100 за тонну впервые с 2008 года, сообщает агентство Bloomberg.

Конфликт на Украине привел к резкому изменению ситуации на международном энергетическом рынке, побуждая покупателей искать замену российскому углю, на долю которого приходилось почти 18% мирового экспорта в 2020 году. В то же время восстановление глобальной экономики после пандемии COVID-19 способствует повышению спроса на топливо, отмечают эксперты.

Хотя производители электроэнергии в США пытаются сократить использование угля, его потребление фактически выросло в прошлом году на фоне подорожания природного газа.

Уголь из центральных Аппалачей подорожал на прошлой неделе на 9% - до $106,15 за тонну, согласно данным правительства. Это самый высокий показатель с конца 2008 года. Цены в Иллинойсском угольном бассейне выросли до $109,55, превысив отметку в $100 впервые с 2005 года. Стоимость угля в этих угледобывающих регионах страны повышается быстрее, чем в других, поскольку имеют более легкий доступ к международным рынкам.

Экспорт угля из США в 2021 году вырос на 23% и, как ожидается, увеличится на 3,3% в этом году, поскольку горнодобывающие компании хотят воспользоваться рекордными ценами на мировых рынках.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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