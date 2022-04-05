Путин в связи с попытками национализировать активы Газпрома напомнил, что этот инструмент - обоюдоострое оружие

Механизм национализации активов доступен не только европейским политикам, напомнил президент России Владимир Путин, комментируя планы недружественных шагов в отношении активов "Газпрома". "Так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие", - сказал он.

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