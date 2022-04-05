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Дальнее зарубежье 05.04.2022 17:06

Пятый пакет санкций ЕС включает запрет на импорт российского угля и на операции с 4 банками, включая ВТБ

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник о предложениях по новым санкциям пятого пакета ЕС против РФ.

"Запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год, что урезает еще один важный источник доходов для России. Полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ, вторым по величине российским банком", - говорится в заявлении главы ЕК, опубликованном в твиттере.

Фон дер Ляйен объявила также о запрете на заход российских судов в порты ЕС и о запрете на въезд в ЕС российских и белорусских автомобильных перевозчиков.

"Будут введены дальнейшие запреты на экспорт на сумму 10 млрд евро в важнейших областях: передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование", - говорится в сообщении по заявлению главы ЕК.

Объявлено также о "конкретных новых запретах на импорт" на сумму 5,5 млрд евро.

Будут приняты "целенаправленные меры, такие как запрет на участие российских компаний в государственных закупках и исключение любой финансовой поддержки со стороны ЕС или государств-членов союза российским государственным органам".

Предлагаются "дополнительные списки физических лиц".

"Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти, и размышляем над некоторыми идеями государств-членов, такими как налоги или специфические каналы оплаты, как эскроу счета", - заявила фон дер Ляйен.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПАКЕТ


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