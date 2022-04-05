Главы МИД стран НАТО обсудят наращивание поддержки Украине, Грузии, Боснии и Герцеговине - Столтенберг

Увеличение поддержки со стороны НАТО Украине, Грузии, Боснии и Герцеговине станет одной из тем встречи глав МИД альянса 6 - 7 апреля, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Союзники нацелены на то, чтобы предоставить больше помощи Украине, включая противотанковое оружие, зенитные вооружения и другое оборудование. Союзники также увеличат гуманитарное содействие и финансовую помощь", - сказал он на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИД.
Столтенберг упомянул также помощь в усилении кибербезопасности Украины и предоставление ей оборудования для защиты от химических и биологических угроз.
Кроме того, он заявил, что ожидает от НАТО решения предпринять больше усилий для помощи другим партнерам альянса, "уязвимым перед российскими угрозами и вмешательством". При этом Столтенберг упомянул Грузию, Боснию и Герцеговину.
В то же время он отметил, что поддержка НАТО Украины не должна в итоге привести к войне между альянсом и РФ.
"НАТО должна принимать некоторые трудные решения - предоставлять поддержку, но делать это таким образом, чтобы не дать этому конфликту перерасти в полноценную войну между НАТО и Россией - ядерной державой", - подчеркнул он.
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