Боррель решил выдворить некоторых дипломатов из постпредства России при ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил во вторник, что принял решение о выдворении некоторого числа дипломатов из постпредства России при ЕС. "Я принял решение признать персона нон-грата некоторое число сотрудников постпредства РФ при ЕС за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу", - заявил Боррель. Ранее на этой неделе некоторые европейские страны также объявили о высылке дипломатов РФ.

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