НАТО по-прежнему не собирается отправлять войска и авиацию альянса на Украину - Столтенберг

Североатлантический альянс по-прежнему не планирует отправлять свои войска и воздушные силы на Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Союзники согласны, что нам не следует отправлять войск НАТО на Украину и нам не следует отправлять самолеты НАТО в украинское воздушное пространство", - заявил Столтенберг на пресс-конференции во вторник в Брюсселе.

Он подчеркнул, что альянс придерживается такой позиции, поскольку "несет ответственность за предотвращение войны между Россией и НАТО".

При этом, по словам Столтенберга, министры иностранных дел стран-союзников по НАТО в ходе встречи 6-7 апреля обсудят, какую еще поддержку они могут оказать Украине, а также дальнейшие меры в отношении России.

"Но я не ожидаю, что какой-либо союзник выступит в поддержку отправки войск НАТО на Украину", - добавил генсек альянса.