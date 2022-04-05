Задача НАТО поддерживать Украину, а не давать советы - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что задача НАТО - помогать Украине, а не советовать, какие соглашения заключать.

"Украинским властям, президенту (Владимиру - ИФ) Зеленскому и народу Украины решать, какие мирные соглашения следует принимать", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

"Не мне давать советы, но моей задачей и задачей НАТО является предоставление поддержки Украине", - добавил генсек НАТО, напомнив, что альянс оказывает Киеву "военное, финансовое и гуманитарное содействие".