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Дальнее зарубежье 05.04.2022 17:47

Задача НАТО поддерживать Украину, а не давать советы - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что задача НАТО - помогать Украине, а не советовать, какие соглашения заключать.

"Украинским властям, президенту (Владимиру - ИФ) Зеленскому и народу Украины решать, какие мирные соглашения следует принимать", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

"Не мне давать советы, но моей задачей и задачей НАТО является предоставление поддержки Украине", - добавил генсек НАТО, напомнив, что альянс оказывает Киеву "военное, финансовое и гуманитарное содействие".

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