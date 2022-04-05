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Бизнес и законодательство 05.04.2022 17:17

Archi Glass запустила новую производственную линию в Сумгайыте

ООО «Archi Glass», являющаяся резидентом Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП), запустила новую производственную линию, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

Новая производственная линия позволит выпускать двух и трех- камерные стеклопакеты, а также стеклопакеты «Skylight».

ООО «Archi Glass» 5 октября 2018 года получила статус резидента СХПП. Компания занимается производством стекла и керамических изделий. Ежегодно на заводе производится 250-280 тыс. кв. метров стекла. На заводе установлено оборудование из Италии, Турции и Китая.

Инвестиции в предприятие составили 5,4 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ARCHI/GLASS, ЛИНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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