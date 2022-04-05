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Дальнее зарубежье 05.04.2022 17:23

Эстония высылает 14 консульских сотрудников РФ, закрывает консульство РФ в Нарве и консульский отдел в Тарту

МИД Эстонии вызвал во вторник посла Российской Федерации Владимира Липаева и вручил ему ноту о закрытии генерального консульства РФ в Нарве и консульского отдела посольства РФ в Тарту.

"Эстония также решила объявить персона нон грата и выслать из страны 14 консульских сотрудников, семеро из которых имеют дипломатический статус", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

Вице-канцлер МИД Мярт Вольмер (Mart Volmer) подчеркнул при передаче ноты, что указанные лица должны покинуть Эстонию до 30 апреля.

Вольмер заявил, что в нынешней ситуации нельзя говорить о нормальном возобновлении отношений, "особенно если Россия серьезно нарушает международное право, в том числе свои международные обязательства".

Вольмер также заявил, что действия России в Украине неприемлемы, "Россия должна вывести свои войска из Украины и понести ответственность за ущерб, причиненный войной".

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