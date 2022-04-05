Страховщик жизни Ateshgah Heyat увеличил в 2021г чистую прибыль на 29%

Чистая прибыль азербайджанской специализированной компании по страхованию жизни "Ateshgah Heyat" по итогам деятельности в 2021 году составила 6 млн 431 тыс. 652,15 манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.
Ateshgah Heyat 2020 год завершила с чистой прибылью в размере 4 млн 985 тыс. 725,67 манатов. Таким образом, в 2021 году чистая прибыль компании увеличилась на 29%.
Согласно финансовой отчетности компании, за 2021 год ее доходы составили 49 млн 503 тыс. 161,24 манатов. В том числе страховые премии - 44 млн 193,828 тыс. манатов (рост на 5,6%), положительное значениечистых страховых резервов – 2 млн 307,805 тыс. манатов, инвестиционные доходы - 2 млн 388,961 тыс. манатов. Остальные доходы за отчетный период были получены по другим статьям.
Расходы компании за 2021 год составили 41 млн 463 тыс. 596,05 манатов. В том числе объем страховых выплат - 31 млн 979,715 тыс. манатов (спад в 1,9 раза), возврат по премиям - 2 млн 175,93 тыс. манатов, на ведение страхового дела - 6 млн 108,009 тыс. манатов, остальные расходы составили другие статьи.
Доналоговая прибыль компании за 2021 год составила 8 млн 39 тыс. 565,19 манатов, выплаты по налогу на прибыль - 1 млн 607 тыс. 913,04 манатов.
В 2021 году активы компании сократились на 3,2% - до 67 млн 491,935 тыс. манатов, капитал - на 5,8% - до 18 млн 331,476 тыс. манатов, обязательства - на 2,1% - до 49 млн 160,459 тыс. манатов.
В 2021 году объем депозитов компании, размещенных в банках, сократился на 10,3% - до 27 млн 735,672 тыс. манатов.
"Atesgah Heyat" входит в пятерку ведущих страховых компаний Азербайджана по объему собираемых премий и производимых выплат. Уставный капитал компании равен 6,5 млн манатов.
Х.Насирзаде
Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию на Южном Кавказе и Украину
Алиев поздравил Вучича с победой на выборах президента Сербии, Орбана – с победой правящей коалиции на парламентских выборах в Венгрии
Азербайджанская Шуша и венгерский Весперн планируют сотрудничать в сфере культуры
В результате нападения мужчины с ножом на территории мавзолея Имама Резы в Мешхеде один человек погиб, есть пострадавшие
В Азербайджане от COVID-19 с начала пандемии умерли 9,7 тыс. человек
Amazon вложит не менее $10 млрд в проект развития спутникового интернета
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Задача НАТО поддерживать Украину, а не давать советы - Столтенберг
Латвия закрывает генеральные консульства России и выдворяет их сотрудников
Главы МИД стран НАТО обсудят наращивание поддержки Украине, Грузии, Боснии и Герцеговине - Столтенберг
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Ректор Казахстанско-Британского технического университета посетил Бакинскую высшую школу нефти
В AccessBank-е назначены новые Управляющие Директора
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку