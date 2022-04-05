Страховщик жизни Ateshgah Heyat увеличил в 2021г чистую прибыль на 29%

Чистая прибыль азербайджанской специализированной компании по страхованию жизни "Ateshgah Heyat" по итогам деятельности в 2021 году составила 6 млн 431 тыс. 652,15 манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Ateshgah Heyat 2020 год завершила с чистой прибылью в размере 4 млн 985 тыс. 725,67 манатов. Таким образом, в 2021 году чистая прибыль компании увеличилась на 29%.

Согласно финансовой отчетности компании, за 2021 год ее доходы составили 49 млн 503 тыс. 161,24 манатов. В том числе страховые премии - 44 млн 193,828 тыс. манатов (рост на 5,6%), положительное значениечистых страховых резервов – 2 млн 307,805 тыс. манатов, инвестиционные доходы - 2 млн 388,961 тыс. манатов. Остальные доходы за отчетный период были получены по другим статьям.

Расходы компании за 2021 год составили 41 млн 463 тыс. 596,05 манатов. В том числе объем страховых выплат - 31 млн 979,715 тыс. манатов (спад в 1,9 раза), возврат по премиям - 2 млн 175,93 тыс. манатов, на ведение страхового дела - 6 млн 108,009 тыс. манатов, остальные расходы составили другие статьи.

Доналоговая прибыль компании за 2021 год составила 8 млн 39 тыс. 565,19 манатов, выплаты по налогу на прибыль - 1 млн 607 тыс. 913,04 манатов.

В 2021 году активы компании сократились на 3,2% - до 67 млн 491,935 тыс. манатов, капитал - на 5,8% - до 18 млн 331,476 тыс. манатов, обязательства - на 2,1% - до 49 млн 160,459 тыс. манатов.

В 2021 году объем депозитов компании, размещенных в банках, сократился на 10,3% - до 27 млн 735,672 тыс. манатов.

"Atesgah Heyat" входит в пятерку ведущих страховых компаний Азербайджана по объему собираемых премий и производимых выплат. Уставный капитал компании равен 6,5 млн манатов.

Х.Насирзаде