Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8639 RUR   0.0204 GBR   2.2302 TRY   0.1157

Цена на нефть

04.04 $/bbl +/- WTI 103.28 +4.01 Brent 107.53 +3.14

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 05.04.2022 17:26

AZAL увеличит число еженедельных рейсов из Баку в Тель-Авив до 5

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) увеличит число еженедельных рейсов по маршруту Баку в Тель-Авив в рамках летнего сезона.

«Президент AZAL Джахангир Аскеров во вторник провел встречу с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым. Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между странами, в том числе, в сфере гражданской авиации и туризма», - говорится в сообщении общества.

По информации AZAL, в ходе встречи Аскеров и Развозов обменялись мнениями о возможностях увеличения количества прямых рейсов между двумя странами в связи с высоким спросом.

«По итогам встречи принято решение, что в рамках летнего расписания AZAL увеличит число рейсов в Тель-Авив до 5 в неделю (в настоящее время 2 раза в неделю). Также на встрече была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве с целью укрепления успешного партнерства в сфере гражданской авиации», - говорится в информации.

Глава AZAL также сообщил, что израильским авиакомпаниям Israir Airlines и Arkia также выдано разрешение на выполнение регулярных рейсов в Баку.

Развозов, в свою очередь, отметил, что увеличение числа рейсов послужит дальнейшему укреплению отношений между Азербайджаном и Израилем, а также расширению туристических связей. Он отметил наличие взаимного интереса в восстановлении прежнего объема авиаперевозок между странами.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПОЛЕТЫ, ЧИСЛО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az