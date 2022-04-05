Россия увеличила экспорт лососевой икры в Азербайджан

Россия увеличивает экспорт икры рыб, но ЕС среди крупных покупателей этого деликатеса нет, сообщил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
Сославшись на данные зарубежных СМИ, которые, в свою очередь, ссылаются на дипломатические источники, он отметил, что ЕС в числе "свежих" ограничений рассматривает ограничение на импорт икры из РФ.
"Какой именно икры - не уточняется. Но если речь идет о красной икре, то ее основным покупателем до сих пор являлась Украина, закупая ежегодно порядка 600 тонн. На втором месте - Белоруссия - около 200 тонн. Затем Казахстан - около 150 тонн", - сообщил Савельев.
По его словам, в последние годы экспорт лососевой икры из РФ показывал рост. Самый высокие темпы роста - в США: с 4 тонн в 2016 году до 30 тонн в 2021 году. Кроме того, вырос экспорт этой икры в Молдову, Канаду, Азербайджан, Узбекистан, Грузию и Китай.
Савельев сообщил, что растет и экспорт так называемой белой икры, в том числе щуки, судака и сазана. "Преимущество этому продукту обеспечивает широкий ценовой и вкусовой диапазон. Однако лидером по объему продаж за рубеж является икра минтая и трески. Показатели по их экспорту отсутствуют, но эта икра направляется преимущественно в Китай и республику Корея", - уточнил эксперт.
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