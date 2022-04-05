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Дальнее зарубежье 05.04.2022 17:47

Латвия закрывает генеральные консульства России и выдворяет их сотрудников

МИД Латвии во вторник принял решение закрыть консульства России в Даугавпилсе и Лиепае, дипломатический персонал консульств объявлен в Латвии нежелательными лицами, сообщили в министерстве.

В этот же день об этом решении извещен посол России в Латвии Михаил Ванин, информирует агентство BNS.

Деятельность российских консульств в Латвии запрещена с 1 мая. До этого срока их сотрудники должны покинуть страну.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сообщил в "Twitter", что высланы 13 российских дипломатов и консульских сотрудников.

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