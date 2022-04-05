Petronas закрывает «дочку» в Азербайджане

Компания «Petronas Azerbaijan (Shah Deniz) S.A.R.L.» объявила о ликвидации своего филиала в Азербайджане.

Согласно объявлению, претензии от кредиторов компания будет принимать в течение двух месяцев по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Измир, дом 8.

Как сообщалось ранее, российская нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" осенью 2021 года договорилась с Petronas о покупке ее доли в 15,5% в крупнейшем газовом месторождении Азербайджана - Шах-Дениз за $2,25 млрд. Однако, SOCAR после объявления Petronas приобрела 4,35%, BP – 1,16%, поэтому "ЛУКОЙЛ" купил лишь 9,99% за около $1,45 млрд.

Сделка была закрыта в январе 2022 года.

В результате сделки "ЛУКОЙЛ" увеличил свою долю в проекте с 10% до 19,99%. Другими участниками проекта являются: BP plc (29,99%, оператор), TPAO - 19%, SOCAR - 14,35%, NICO - 10% и SGC («дочка» SOCAR) - 6,67%.

Газоконденсатное месторождение Шах-Дениз расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря в 70 км к юго-востоку от г. Баку. Проект реализуется в рамках СРП, промышленная добыча началась в 2006 году. В 2021 году добыча по проекту (в 100%-ной доле) составила 22,7 млрд куб. м газа и 4,2 млн т нефти и газового конденсата.

С 2018 года реализуется вторая фаза проекта с ожидаемым ростом объема добычи газа до 26 млрд куб. м, нефти и газового конденсата - до 5 млн т. Добытый газ реализуется на рынках Азербайджана, Грузии и Турции, а также с декабря 2020 года поставляется в Европу.

Р.Ахмедов