"Газпром" отзывает своих менеджеров и бренд у активов группы Gazprom Germania - они не должны отождествляться с российской группой, говорится в сообщении российского концерна.

"В связи с прекращением 31 марта 2022 года участия группы "Газпром" в немецкой компании Gazprom Germania GmbH сообщаем следующее. GAZPROM Germania GmbH, ее подконтрольные компании, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd., а также их объекты вложений должны прекратить использование товарных знаков "Газпрома", в том числе в наименованиях и фирменной символике, чтобы избежать дальнейшего отождествления их деятельности с группой "Газпром". Группа "Газпром" также отзывает своих представителей из органов управления GAZPROM Germania GmbH, ее подконтрольных компаний и их объектов вложений", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, на прошлой неделе "Газпром" сообщил, что перестал контролировать Gazprom Germania и все ее активы. Речь идёт о дистрибуторе WINGAS/WIEE, операторе хранения astora, трейдере Gazprom Marketing & Trading и розничном операторе Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) и глобальнм СПГ-трейдере Gazprom Global LNG.

Владелец Gazprom Germania GmbH ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы" перешел из 100-процентной собственности ООО "Газпром экспорт" во владение АО "Палмэри" (0,1%) и ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы" (99,9%).

Так как сделка не получила одобрения министерства экономики ФРГ, власти Германии отрицают ее легитимность. В связи с этим компания Gazprom Germania до 30 сентября передана под управление Федерального сетевого агентства. Теперь, по заявлению Минэкономики Германии, акционеры не смогут голосовать акциями Gazprom Germania - право голоса по ним переходит к BNetzA. Управляющий будет вправе увольнять и переназначать членов правления, а также давать указания правлению. Полномочия по распоряжению активами Gazprom Germania GmbH ограничены и подлежат утверждению Федеральным сетевым агентством.