РЖД не смогли выплатить еще один купон по евробондам из-за санкций Великобритании

ОАО "РЖД", 24 марта попавшее в санкционные списки Великобритании, не смогло выплатить очередной купон - на этот раз по рублевым еврооблигациям.
Компания 4 апреля должна была осуществить выплату купона по выпуску рублевых евробондов с погашением в 2025 году.
В связи с юридическими и регуляторными ограничениями счета эмитента евробондов, RZD Capital, были заморожены платежным агентом The Bank of New York Mellon (SPB: BK) (лондонское подразделение), говорится в сообщении компании. Таким образом, РЖД не могут перечислить эмитенту средства для выплаты купона и держатели долговых бумаг не получили причитающихся им средств.
РЖД напоминают, что уже обратились в Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) с просьбой предоставить лицензию, позволяющую компании обслуживать свои долговые обязательства, однако обработка запроса может занять несколько недель.
Компания также отмечает, что выплаты по евробондам РЖД в различных валютах могут быть отложены или приостановлены на неопределенный срок соответствующими платежными агентами или банками-корреспондентами в связи с их внутренними комплаенс-процедурами.
Это уже третий купон, который РЖД не смогли выплатить в срок: ранее у компании не прошли купонные выплаты по евробондам в швейцарских франках и британских фунтах. Кроме того, 5 апреля компания должна погасить остаток выпуска долларовых евробондов - около $605 млн - и выплатить накопленный купонный доход по нему.
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