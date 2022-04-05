Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8639 RUR   0.0204 GBR   2.2302 TRY   0.1157

Цена на нефть

04.04 $/bbl +/- WTI 103.28 +4.01 Brent 107.53 +3.14

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 05.04.2022 21:27

РЖД не смогли выплатить еще один купон по евробондам из-за санкций Великобритании

ОАО "РЖД", 24 марта попавшее в санкционные списки Великобритании, не смогло выплатить очередной купон - на этот раз по рублевым еврооблигациям.

Компания 4 апреля должна была осуществить выплату купона по выпуску рублевых евробондов с погашением в 2025 году.

В связи с юридическими и регуляторными ограничениями счета эмитента евробондов, RZD Capital, были заморожены платежным агентом The Bank of New York Mellon (SPB: BK) (лондонское подразделение), говорится в сообщении компании. Таким образом, РЖД не могут перечислить эмитенту средства для выплаты купона и держатели долговых бумаг не получили причитающихся им средств.

РЖД напоминают, что уже обратились в Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) с просьбой предоставить лицензию, позволяющую компании обслуживать свои долговые обязательства, однако обработка запроса может занять несколько недель.

Компания также отмечает, что выплаты по евробондам РЖД в различных валютах могут быть отложены или приостановлены на неопределенный срок соответствующими платежными агентами или банками-корреспондентами в связи с их внутренними комплаенс-процедурами.

Это уже третий купон, который РЖД не смогли выплатить в срок: ранее у компании не прошли купонные выплаты по евробондам в швейцарских франках и британских фунтах. Кроме того, 5 апреля компания должна погасить остаток выпуска долларовых евробондов - около $605 млн - и выплатить накопленный купонный доход по нему.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РЖД, ЕВРОБОНДЫ, КУПОН


Похожие новости


РЖД сообщают об отмене поездов в Азербайджан и Узбекистан из-за коронавируса Путин отмечает высокий кадровый ресурс и замечательные трудовые традиции российских железнодорожников ЕБРР может стать акционером РЖД, но решения по этому вопросу пока нет - газета

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az