Генсек ООН призывает страны воздержаться от экспортных ограничений на продовольствие

Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник заявил, что странам мира не стоит вводить без веских оснований экспортные ограничения, касающиеся продовольствия.
"Говоря о еде, мы призываем все страны оставлять рынки открытыми, противостоять неоправданным и необязательным экспортным ограничениям и предоставлять доступ к запасам для тех стран, которым грозит голод", - сказал генсек, выступая в СБ ООН.
Гутерриш отметил, что события на Украине привели к "сильному росту цен на продукты питания, энергоресурсы и удобрения". По его словам, это привело к "нарушению цепочек поставок и увеличило стоимость перевозок".
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