Азербайджан и Израиль подписали два документа о сотрудничестве

Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана и израильская компания «Rayzone Group» подписали меморандум о сотрудничестве, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров. Министр отметил, что компания «Rayzone Group» осуществляет свою деятельность в сфере кибербезопасности. Джаббаров также сообщил, что ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» и израильская компания «Mekorot», специализирующаяся в сфере управления водными ресурсами, также подписали меморандум о сотрудничестве. Б.Рустамбеков

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