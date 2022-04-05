Азербайджан и Израиль подписали два документа о сотрудничестве

Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана и израильская компания «Rayzone Group» подписали меморандум о сотрудничестве, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.
Министр отметил, что компания «Rayzone Group» осуществляет свою деятельность в сфере кибербезопасности.
Джаббаров также сообщил, что ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» и израильская компания «Mekorot», специализирующаяся в сфере управления водными ресурсами, также подписали меморандум о сотрудничестве.
Б.Рустамбеков
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