Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8639 RUR   0.0204 GBR   2.2302 TRY   0.1157

Цена на нефть

04.04 $/bbl +/- WTI 103.28 +4.01 Brent 107.53 +3.14

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.04.2022 19:55

Нефть перешла к снижению

Цены на нефть перешли к снижению вечером во вторник, инвесторы оценивают новые санкции в отношении России и их возможное влияние на рынки энергоносителей.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,29 (0,27%) - до $107,24 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,35 (0,34%) - до $102,93 за баррель.

Ранее во вторник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предложениях по новым санкциям пятого пакета ЕС против РФ. В частности, ЕС может ввести полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ, и запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год.

"Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти", - заявила фон дер Ляйен.

Участники рынка нефти отметили, что новые санкции пока не предусматривают ограничений на поставки российских нефти и газа. Это ослабило опасения по поводу ухудшения дефицита энергоносителей на мировых рынках, пишет Trading Economics.

Тем временем накануне саудовская госкомпания Saudi Aramco приняла решение повысить цены на все сорта экспортируемой нефти для покупателей из всех регионов в мае. В частности, стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light поднимется на $4,4 за баррель. Это на $9,35 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, что является рекордом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть дорожает на ожиданиях новых санкций против РФ Цены на нефть поднимаются после резкого недельного падения Байден: вслед за США свыше 30 стран решили высвободить нефть из резервов Нефть завершает неделю сильнейшим падением за два года, Brent у $105 за баррель Нефть стабилизировалась после снижения накануне Цены на нефть продолжают падать на планах США высвободить нефть из SPR

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az