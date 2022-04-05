Нефть перешла к снижению

Цены на нефть перешли к снижению вечером во вторник, инвесторы оценивают новые санкции в отношении России и их возможное влияние на рынки энергоносителей.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,29 (0,27%) - до $107,24 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,35 (0,34%) - до $102,93 за баррель.

Ранее во вторник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предложениях по новым санкциям пятого пакета ЕС против РФ. В частности, ЕС может ввести полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ, и запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год.

"Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти", - заявила фон дер Ляйен.

Участники рынка нефти отметили, что новые санкции пока не предусматривают ограничений на поставки российских нефти и газа. Это ослабило опасения по поводу ухудшения дефицита энергоносителей на мировых рынках, пишет Trading Economics.

Тем временем накануне саудовская госкомпания Saudi Aramco приняла решение повысить цены на все сорта экспортируемой нефти для покупателей из всех регионов в мае. В частности, стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light поднимется на $4,4 за баррель. Это на $9,35 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, что является рекордом.