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ТЭК 05.04.2022 21:47

Россия в марте нарастила экспорт нефтепродуктов в Китай и Казахстан по железной дороге

Экспорт нефтепродуктов из РФ в Казахстан и Китай по сети РЖД в марте составил 802,9 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.

В частности, российские компании отгрузили по железной дороге в Китай 756,9 тыс. т нефтепродуктов (рост в 1,4 раза относительно февраля 2022 года), в Казахстан - 46,014 тыс. т (в 1,7 раза).

Увеличение поставок в обе страны наблюдалось по всем категориям продукции нефтепереработки. Так, наибольший объем в структуре экспорта ж/д транспортом из России в Китай составил нефтяной мазут - 394,2 тыс. т (+43,6% к февралю), а также дизтопливо - 343,1 тыс. т (+39,5%). В меньших объемах в КНР экспортировали битум и гудрон - 18,7 тыс. т (+34,9%), масла и смазки - 877 т (+14,2%).

Основной объем экспорта нефтепродуктов по железной дороге в Казахстан составили битум и гудрон - 15,7 тыс. т (рост в 2 раза к февралю), дизтопливо - 11,9 тыс. т (+19,5%). Также весомую долю в структуре экспорта заняли поставки масел и смазок - 8,8 тыс. т (рост в 2,2 раза). Резко - в 32 раза - увеличились поставки бензина - до 7,6 тыс. т. После месячного перерыва возобновился экспорт авиакеросина - 986 т.

Всего с начала 2022 года РФ поставила в Китай по железной дороге 1,819 млн т нефтепродуктов, в Казахстан - 151,9 тыс. т.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, НЕФТЕПРОДУКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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