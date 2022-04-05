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ТЭК 05.04.2022 22:09

Латвия приняла решение об отказе от российского газа - министр экономики

Министр экономики Латвии Янис Витенбергс на форуме по трансатлантической энергетической безопасности во вторник подтвердил желание республики как можно скорее отказаться от импорта российского газа, сообщила советник министра по вопросам общественных отношений Винета Вилистере-Лаце.

Министр в своем выступлении, обращаясь к представляющим отрасль сжиженного природного газа (СПГ) бизнесменам, конгрессменам и представителям администрации США, отметил, что Латвия приняла четкое решение об отказе от импорта российского газа, поэтому страна рассматривает поставки СПГ из США как очень перспективную альтернативу российскому газу.

"В настоящее время я нахожусь здесь со своей командой, чтобы лично обратиться к компаниям СПГ и разработчикам инфраструктуры с просьбой о сотрудничестве с Латвией, как путем согласования долгосрочных поставок сжиженного газа, так и в форме сотрудничества при строительстве терминала СПГ в Латвии, для укрепления энергетической безопасности и независимости Латвии", - подчеркнул министр экономики.

На прошлой неделе Витенбергс отправился с рабочим визитом в США.

Целью визита является встреча с официальными лицами и бизнесменами США для обсуждения долгосрочного сотрудничества в области энергетики, включая инновационные технологии возобновляемых источников энергии, решения в сфере энергоэффективности, возможное внедрение в Латвии технологии малых модульных реакторов и поставки СПГ, укрепление сотрудничества в рамках Инициативы трех морей, а также переговоры о привлечении инвестиций в Латвию.

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Тэги: ЛАТВИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ОТКАЗ


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