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Внешняя политика 05.04.2022 20:51

Румыния объявила 10 дипломатов РФ персона нон грата

Румыния вслед за другими странами во вторник признала 10 дипломатов РФ персона нон грата, сообщает во вторник Bloomberg.

"Румыния признала 10 российских дипломатов персона нон грата", - пишет агентство.

Ранее на этой неделе некоторые европейские страны, а также Евросоюз объявили о высылке дипломатов РФ.

Как ранее заявляла российская сторона, РФ даст соответствующий ответ на высылки дипломатов.

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Тэги: РУМЫНИЯ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ, ВЫСЫЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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