Румыния объявила 10 дипломатов РФ персона нон грата

Румыния вслед за другими странами во вторник признала 10 дипломатов РФ персона нон грата, сообщает во вторник Bloomberg. "Румыния признала 10 российских дипломатов персона нон грата", - пишет агентство. Ранее на этой неделе некоторые европейские страны, а также Евросоюз объявили о высылке дипломатов РФ. Как ранее заявляла российская сторона, РФ даст соответствующий ответ на высылки дипломатов.

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