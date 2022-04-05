Датская Vestas планирует покинуть Россию

Датский производитель оборудования для возобновляемой энергетики Vestas, владеющий производствами в России, планирует покинуть страну, сообщило местное TV2 со ссылкой на заявление компании в ходе годового собрания акционеров.
Уход Vestas касается как двух заводов компании в РФ, так и клиентской поддержки. При этом компания собирается уходить контролируемым образом, особое место будет уделено обеспечению безопасности и условий жизни российских сотрудников, заявил в ходе собрания гендиректор компании Хенрик Андерсен.
По его словам, у компании будет переходный период, когда будут продолжаться определенные виды деятельности. Компания планирует провести упорядоченную передачу бизнеса в соответствии с международным и местным законодательством.
У Vestas в России два завода. Предприятие "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" по производству композитных лопастей для турбин ветрогенераторов (ВЭУ) в Ульяновске начало свою работу в декабре 2018 года. Изначально Vestas владела предприятием совместно с "Роснано", но в прошлом году выкупила долю партнера.
Кроме того, в Дзержинске компания также вместе с "Роснано" запускала производство гондол для ветрогенераторных установок на базе завода Liebherr.
Ранее Vestas сообщала о приостановке проектов в РФ, что могло затронуть участие в строительстве ВЭС "Новоалексеевская", "Гражданская", "Ивановская" и "Покровская", которые реализует "Фонд развития ветроэнергетики" (ФРВ, контролируется группой Fortum). Vestas является технологическим партнером компании. Речь также шла об остановке новых коммерческих проектов в России.
Финский Fortum в начале марта сообщал, что принял решение остановить все новые инвестпроекты в России. В пресс-службе российского "Фортума" (финской Fortum принадлежит 98,23% в компании) "Интерфаксу" тогда сказали: "Мы планируем завершить ранее начатые инвестиционные проекты; рассмотрение новых инвестиционных проектов остановлено до последующего уведомления".
На сайте ФРВ в дальнейшем (до публикации датского СМИ - ИФ) появилось разъяснение, что ввод в эксплуатацию ветропарков в Самарской и Волгоградских областях, а также СЭС в Калмыкии планируется "завершить в соответствии с заявленными планами".
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