Португалия высылает десять российских дипломатов из страны, посол РФ в Португалии проинформирован об этом решении правительства страны, сообщает во вторник телерадиокорпорация RTP.

"Министерство иностранных дел сообщает, что правительство Португалии сегодня уведомило посла Российской Федерации о своем решении выслать 10 сотрудников дипломатической миссии, чья деятельность угрожает национальной безопасности", - сообщает она.

У них есть две недели на то, чтобы покинуть территорию Португалии.

На этой неделе некоторые европейские страны, а также Евросоюз объявили о высылке дипломатов РФ.