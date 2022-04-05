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Внешняя политика 05.04.2022 23:11

Португалия объявила 10 сотрудников посольства РФ "персона нон-грата"

Португалия высылает десять российских дипломатов из страны, посол РФ в Португалии проинформирован об этом решении правительства страны, сообщает во вторник телерадиокорпорация RTP.

"Министерство иностранных дел сообщает, что правительство Португалии сегодня уведомило посла Российской Федерации о своем решении выслать 10 сотрудников дипломатической миссии, чья деятельность угрожает национальной безопасности", - сообщает она.

У них есть две недели на то, чтобы покинуть территорию Португалии.

На этой неделе некоторые европейские страны, а также Евросоюз объявили о высылке дипломатов РФ.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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