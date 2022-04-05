США планируют в среду объявить о допсанкциях против РФ, в том числе о запрете на новые инвестиции

Администрация США планирует в среду объявить о серии новых санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По информации агентства, меры, в частности, будут предусматривать запрет на новые инвестиции в РФ, дополнительные ограничения против российских банков и госкомпаний. Кроме того, планируется расширить список физлиц, подпадающих под санкционные меры. Bloomberg отмечает, что такие шаги США планируют предпринять в координации с партнерами по G7 и ЕС.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что планируют ввести новую серию санкций против РФ. Эти планы отчасти повторяют то, что, по данным Bloomberg, собираются сделать США.