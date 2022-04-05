Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8639 RUR   0.0204 GBR   2.2302 TRY   0.1157

Цена на нефть

04.04 $/bbl +/- WTI 103.28 +4.01 Brent 107.53 +3.14

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 05.04.2022 23:31

США планируют в среду объявить о допсанкциях против РФ, в том числе о запрете на новые инвестиции

Администрация США планирует в среду объявить о серии новых санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По информации агентства, меры, в частности, будут предусматривать запрет на новые инвестиции в РФ, дополнительные ограничения против российских банков и госкомпаний. Кроме того, планируется расширить список физлиц, подпадающих под санкционные меры. Bloomberg отмечает, что такие шаги США планируют предпринять в координации с партнерами по G7 и ЕС.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что планируют ввести новую серию санкций против РФ. Эти планы отчасти повторяют то, что, по данным Bloomberg, собираются сделать США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, САНКЦИИ, ПЛАНЫ


Похожие новости


В США могут заморозить активы ряда крупных банков РФ, усилить меры против Сбербанка Байден обещает продолжить вводить санкции против РФ, считает необходимым "собрать информацию" по Буче Переговоры РФ и Украины могут привести к отмене санкций против России - Блинкен Минфин США счел возможными санкции против любых физлиц и организаций, связанных с аэрокосмической, морской, электронной сферами экономики РФ OFAC ввело санкции против иранского закупщика средств и материалов для баллистических ракет Китайские дипломаты запрашивали в Вашингтоне подробные сведения о санкциях против России

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az