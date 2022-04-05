В США могут заморозить активы ряда крупных банков РФ, усилить меры против Сбербанка

Администрация США изучает возможные дополнительные ограничительные меры против ряда крупных российских банков, в том числе - Сбербанка, сообщают во вторник американские СМИ со ссылкой на информированные источники.

Так, по сообщению The Wall Street Journal, речь может идти о "замораживании активов банков за рубежом". При этом в сообщении указывается, что финального решения по этим предложением пока нет.

The Wall Street Journal, отмечает, что в отношении Сбербанка действует меньше американских ограничений, чем против ряда других крупных банков РФ. И, по данным источников газеты, теперь в Вашингтоне обдумывают усиление ограничительных мер против Сбербанка.