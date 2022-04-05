Алиев и Блинкен обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел во вторник телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеным, стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе, нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Госсекретарь США 5 апреля позвонил президенту Азербайджана. В ходе разговора обсуждалась ситуация на Южном Кавказе, нормализация азербайджано-армянских отношений и начало переговоров по мирному договору, предложения и позиция Азербайджана по открытию транспортных коммуникаций в регионе», - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Алиев в ходе разговора также поднял вопрос о том, что Армения должна прояснить судьбу 3890 азербайджанцев, пропавших без вести в период Первой Карабахской войны и предоставить сведения о местах массовых захоронений азербайджанцев.

«Стороны в ходе разговора обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает пресс-служба азербайджанского лидера.

Р.Ахмедов