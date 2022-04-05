Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8639 RUR   0.0204 GBR   2.2302 TRY   0.1157

Цена на нефть

04.04 $/bbl +/- WTI 103.28 +4.01 Brent 107.53 +3.14

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 05.04.2022 23:38

Boeing столкнулась с проблемами на производстве самолетов для президента США

Строительство двух новых самолетов для президента США, так называемых Air Force One, затягивается из-за проблем на производстве, нарушений регламента и, возможно, употребления алкоголя на рабочем месте сотрудниками Boeing Co., сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В частности, в процессе производства одного из самолетов рабочие пытались перенести его вес со специальной конструкции, напоминающей строительные леса, на подъемники, хотя их проектная нагрузка не рассчитана на такой вес.

Согласно заявлениям ВВС США, эти инциденты не привели к повреждениям воздушного судна. Однако в ходе проверки выяснилось, что руководитель бригады не обладал достаточной квалификацией, сотрудники нарушали рабочий регламент, а один из них не прошел тест на наркотики, сообщили источники.

"Ситуация была исправлена, и были приняты меры по предотвращению подобных случаев в будущем", - прокомментировала представитель ВВС.

Ранее Boeing сообщала об обнаружении двух пустых мини-бутылочек из-под текилы на одном из строящихся самолетов для президента США. Компания до сих пор не выяснила, кто был причастен к этому инциденту, отметили источники.

Уже после этого еще одна бутылка спиртного была обнаружена за пределами производственной зоны, однако это не имело прямого отношения к производству "борта номер один", добавили источники.

Власти США разместили заказ на строительство двух новых самолетов для президента в 2018 году, при Дональде Трампе. Новые Air Force One создаются на базе сильно модифицированного самолета модели 747-8. Сумма заказа составляла $3,9 млрд, и новые самолеты должны были быть сданы к концу 2024 года. По словам источников, Boeing уже предупредила, что может опоздать с поставкой на 17 месяцев, однако ВВС оценивает возможную задержку в два года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, BOEING, САМОЛЕТ, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Boeing выплатит $225 млн акционерам для урегулирования иска, обвиняющего совет директоров в недостаточном внимании к безопасности 737 MAX - СМИ Boeing и SpaceX будут добиваться увеличения количества полётов на МКС Boeing потерял заказ на новые самолеты MAX 10 от Ryanair, одного из своих крупнейших клиентов Boeing не сможет возобновить поставки самолетов 787 Dreamliner клиентам до конца октября Boeing выплатит штраф в $17 млн в связи с нарушениями при производстве самолетов FAA одобрило предложенные Boeing исправления проблем у самолетов 737 MAX

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az