Boeing столкнулась с проблемами на производстве самолетов для президента США

Строительство двух новых самолетов для президента США, так называемых Air Force One, затягивается из-за проблем на производстве, нарушений регламента и, возможно, употребления алкоголя на рабочем месте сотрудниками Boeing Co., сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В частности, в процессе производства одного из самолетов рабочие пытались перенести его вес со специальной конструкции, напоминающей строительные леса, на подъемники, хотя их проектная нагрузка не рассчитана на такой вес.

Согласно заявлениям ВВС США, эти инциденты не привели к повреждениям воздушного судна. Однако в ходе проверки выяснилось, что руководитель бригады не обладал достаточной квалификацией, сотрудники нарушали рабочий регламент, а один из них не прошел тест на наркотики, сообщили источники.

"Ситуация была исправлена, и были приняты меры по предотвращению подобных случаев в будущем", - прокомментировала представитель ВВС.

Ранее Boeing сообщала об обнаружении двух пустых мини-бутылочек из-под текилы на одном из строящихся самолетов для президента США. Компания до сих пор не выяснила, кто был причастен к этому инциденту, отметили источники.

Уже после этого еще одна бутылка спиртного была обнаружена за пределами производственной зоны, однако это не имело прямого отношения к производству "борта номер один", добавили источники.

Власти США разместили заказ на строительство двух новых самолетов для президента в 2018 году, при Дональде Трампе. Новые Air Force One создаются на базе сильно модифицированного самолета модели 747-8. Сумма заказа составляла $3,9 млрд, и новые самолеты должны были быть сданы к концу 2024 года. По словам источников, Boeing уже предупредила, что может опоздать с поставкой на 17 месяцев, однако ВВС оценивает возможную задержку в два года.