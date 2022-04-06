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Финансы 06.04.2022 11:03

Deutsche Bank ожидает рецессии в США в 2023г

Американская экономика вступит в рецессию в следующем году на фоне повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС), полагают экономисты Deutsche Bank Давид Фолкертс-Ландау и Питер Хупер.

"Экономика США получит серьезный удар от дополнительного ужесточения политики Федрезерва в конце 2023 и начале 2024 года", - отмечают аналитики в докладе под названием Over the Brink ("За гранью").

По их мнению, ФРС будет повышать ключевую ставку на 0,5 процентного пункта на трех следующих заседаниях, и к середине 2023 года размер ставки превысит 3,5%. В настоящее время целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) составляет 0,25-0,5%.

Кроме того, к концу следующего года Федрезерв сократит объем активов на своем балансе почти на $2 трлн с текущих $8,9 трлн, прогнозируют эксперты Deutsche Bank. Для денежно-кредитной политики это эквивалентно еще 3-4 повышениям ставки на 0,25 п.п., цитирует экономистов агентство Bloomberg.

Deutsche Bank прогнозирует, что к лету 2023 года американский фондовый рынок упадет на 20%, а доходность 10-летних гособлигаций США вырастет до 3,3% уже в конце этого года. Безработица в Штатах в 2024 году подскочит до 4,9% с 3,6% в марте, ожидают экономисты.

"Наш прогноз рецессии в США в следующем году пока резко отличается от консенсуса, - признают авторы доклада. - Но мы полагаем, что это вскоре изменится".

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