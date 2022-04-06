Новый глава Туркменистана утвердил министров и руководителей госструктур

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, вступивший в должность главы государства 19 марта, своим указом назначил руководителей министерств и отраслевых ведомств страны.
Соответствующие документы, подписанные в ходе прошедшего накануне правительственного совещания, опубликованы в среду в газете "Нейтральный Туркменистан".
Руководящий состав сохранился практически на 90%, сменились только глава Центрального банка, а также председатели государственного концерна "Туркменнефть" и госкомитета по статистике.
В частности, председателем Центрального банка вместо Гадыргелди Мушшикова назначен Тойлы Мяликов, занимавший до этого момента должность замминистра финансов и экономики. Он также назначен управляющим от Туркмении в Международном валютном фонде и Азиатском банке развития.
На должность председателя ГК "Туркменнефть" взамен Гуйчгелди Байгелдиева назначен Гуванч Агаджанов, работавший ранее заместителем председателя этого концерна.
Госкомитет по статистике вместо Силапа Велбегова возглавил Довлетгелди Аманмухаммедов, переведенный с должности замминистра труда и соцзащиты.
Сердар Бердымухамедов (сын бывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова) победил на досрочных выборах президента страны, проведенных 12 марта этого года. После инаугурации 19 марта он вступил в должность главы государства и отправил в отставку правительство страны.
Практически через неделю, 25 марта, президент восстановил в должности всех прежних вице-премьеров. На должность вице-премьера по вопросам экономических, банковских и международных финансовых организаций, которую ранее занимал сам Бердымухамедов-младший, глава государства назначил Мухамметгулы Мухаммедова.
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