РФ примет ответные меры на пятый пакет санкций ЕС - Грушко

Россия примет ответные меры на ожидаемый пятый пакет санкций ЕС, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Конечно, мы примем ответные меры, разработаем соответствующие с тем, чтобы защитить наши законные интересы в экономической и в иных сферах", - сказал Грушко журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.
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