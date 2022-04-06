РФ примет ответные меры на пятый пакет санкций ЕС - Грушко

Россия примет ответные меры на ожидаемый пятый пакет санкций ЕС, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. "Конечно, мы примем ответные меры, разработаем соответствующие с тем, чтобы защитить наши законные интересы в экономической и в иных сферах", - сказал Грушко журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

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