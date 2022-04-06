Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8524 RUR   0.0203 GBR   2.2219 TRY   0.1155

Цена на нефть

05.04 $/bbl +/- WTI 101.96 -1.32 Brent 106.64 -0.89

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 06.04.2022 11:27

ЕС предпримет меры против поставок газа и нефти из РФ - Мишель

ЕС рано или поздно придется прибегнуть к мерам против импорта газа и нефти из России, заявил в среду председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Я думаю, что меры в отношении нефти и даже газа также потребуются - раньше или позже", - сказал он, выступая в Европарламенте.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, ГАЗ, МЕРЫ


Похожие новости


Россия увеличила экспорт лососевой икры в Азербайджан Пятый пакет санкций ЕС включает запрет на импорт российского угля и на операции с 4 банками, включая ВТБ В ЕС во вторник согласуют новый пакет санкций против России Министры финансов и экономики ЕС обсудят во вторник новые санкции для РФ ЕС не известно, на кого распространяются новые персональные контрсанкции РФ - представитель Борреля ЕС намерен продолжать политику санкций в отношении РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az