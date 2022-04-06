ЕС предпримет меры против поставок газа и нефти из РФ - Мишель

ЕС рано или поздно придется прибегнуть к мерам против импорта газа и нефти из России, заявил в среду председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Я думаю, что меры в отношении нефти и даже газа также потребуются - раньше или позже", - сказал он, выступая в Европарламенте.