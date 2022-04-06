Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8524 RUR   0.0203 GBR   2.2219 TRY   0.1155

Цена на нефть

05.04 $/bbl +/- WTI 101.96 -1.32 Brent 106.64 -0.89

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 06.04.2022 11:30

Air India прекратила продажу билетов на рейсы Дели - Москва

Авиакомпания Air India прекратила продажу билетов на рейсы Дели - Москва, сообщило в своем Телеграм-канале посольство РФ в Индии.

"Обращаем внимание, что авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по маршруту Дели - Москва - Дели. Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными", - сказано в сообщении.

Деньги за билеты на отмененные рейсы, по информации посольства, могут быть возвращены пассажирам в полном объеме.

"В связи с отменой правительством Индии ограничений на международное авиасообщение имеется возможность беспрепятственно пользоваться транзитными маршрутами в Россию через Ташкент, Стамбул, Дубаи, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления", - отметили в посольстве.

До санкций Запада к РФ, которые затронули авиацию, рейсы из Москвы в Дели также выполнял "Аэрофлот". После массовых арестов самолетов российских авиакомпаний за рубежом компания отменила большинство международных рейсов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az