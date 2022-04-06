Авиакомпания Air India прекратила продажу билетов на рейсы Дели - Москва, сообщило в своем Телеграм-канале посольство РФ в Индии.
"Обращаем внимание, что авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по маршруту Дели - Москва - Дели. Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными", - сказано в сообщении.
Деньги за билеты на отмененные рейсы, по информации посольства, могут быть возвращены пассажирам в полном объеме.
"В связи с отменой правительством Индии ограничений на международное авиасообщение имеется возможность беспрепятственно пользоваться транзитными маршрутами в Россию через Ташкент, Стамбул, Дубаи, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления", - отметили в посольстве.
До санкций Запада к РФ, которые затронули авиацию, рейсы из Москвы в Дели также выполнял "Аэрофлот". После массовых арестов самолетов российских авиакомпаний за рубежом компания отменила большинство международных рейсов.
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