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Дальнее зарубежье 06.04.2022 11:31

Постпреды стран ЕС обсудят в Брюсселе новые санкции против РФ

Темы, связанные с дополнительными санкциями ЕС против России, внесены в повестку дня заседания Комитета постоянных представителей (COREPER) стран ЕС в среду в Брюсселе.

"Решение, исполнительные правила и регламент Совета (ЕС) относительно ограничительных мер в связи с действиями, нарушающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в графе международных дел повестки дня заседания.

Кроме того, в повестке дня значится пункт: "Решение и регламент Совета (ЕС) относительно ограничительных мер в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине".

По обоим пунктам, сообщается в повестке, состоится обмен мнениями.

В случае согласования постпредами новых санкций официальное решение должен принять Совет ЕС, и после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза ограничительные меры вступят в силу.

В графе "Юстиция и внутренние дела" числится пункт "Европейская координация по вопросу приема беженцев с Украины".

Ситуация на Украине также будет рассмотрена на заседании COREPER в рамках обсуждения подготовки Совета ЕС по иностранным делам 11 апреля.

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