Британский организатор мероприятий Hyve Group продает бизнес в РФ за 72 млн фунтов

Британская компания Hyve Group Plc (ранее ITE Group), занимающаяся организацией выставок и конференций, планирует продать свой бизнес в России фирме Rise Expo Ltd. и уйти с российского рынка на фоне событий на Украине.

Сумма сделки будет зависеть от прибыли бизнеса и может составить до 72 млн фунтов стерлингов ($94,1 млн), говорится в сообщении компании. Сумма будет выплачиваться ежегодными платежами до 2032 года. Если сделка будет полностью оплачена до конца сентября 2027 года, сумма может быть уменьшена до 60 млн фунтов.

Hyve анонсировала планы по уходу из России 15 марта.

Также в среду компания раскрыла предварительную отчетность за шесть месяцев по конец марта 2022 года. Выручка Hyve за указанный период без учета российского бизнеса составила около 58 млн фунтов против 5 млн фунтов за аналогичный период годом ранее. В России выручка составила около 17 млн фунтов. Скорректированный чистый долг компании по состоянию на 31 марта составлял 62 млн фунтов против 92 млн фунтов шестью месяцами ранее.

Hyve Group присутствует на российском рынке с 1991 года. В России компания проводит 19 отраслевых выставок, включая туристическую выставку MITT и строительную MosBuild, согласно информации на сайте компании. В РФ в компании работает 206 человек, на Украине - 87. Группа получила 27% своей выручки в России в прошлом году.

Акции Hyve дорожают в начале торгов в среду на 1%. С начала года капитализация компании упала на 22% до 212,6 млн фунтов.